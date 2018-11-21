شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، الأربعاء، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، الخميس لمدة 5 ساعات لإجراء أعمال الصيانة.

وأوضح مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المناطق الاتية «مخبز ابوحتة، ومبنى حماية الشواطئ، وعمارات الفيروز واللؤلؤة، وتقسيم النور وتاكو، وشركة الصلاح بشمال الأحياء، والبوابة الشمالية، ومحطة تحصيل الرسوم» وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا لصيانة المحولات الكهربائية.