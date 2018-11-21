شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: قرار «المركزي» بتثبيت أسعار الفائدة «كارثي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن قرار تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%، يساهم في تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء ضخمة نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف «بدوي»، أن قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يقضي على الاستثمارات فضلا عن تأثيره السلبي على جميع المؤشرات الاقتصادية، مما يتسبب في ركود جميع القطاعات كالبورصة والاستثمار العقاري وغيرها «قائلًا» مش عشان أزود استثمارات القطاع المصرفي اٌقضي على بقية القطاعات«.

وأكد بدوي، أن تثبيت أسعار الفائدة قرار كارثي ويجب مراجعة الحكومة لهذا القرار مما له أثار عكسية على الاستثمار وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متسائلا «أزاي مستثمر متعثر أو يحتاج إلى تيسرات بنكية كقرض لافتتاح مشروعات جديدة أن يتجه للاقتراض من البنوك في ظل ارتفاع نسبة الفائدة على الإيداع والاقتراض؟».

وتابع عضو ملس النواب، أن الإنتاج هو السبيل الوحيد لخفض التضخم، حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الكثير من المواطنين الاتجاه إلى الادخار بدلًا من الاستثمار، كما أن القرار يساهم في سحب رؤؤس الأموال من الأسواق سوف يزيد من ركود بالأسواق نتيجة النقص في الإنتاج، والذي يزيد من حدة التضخم.