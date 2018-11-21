شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابى فى العاصمة الأفغانية كابول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الأربعاء، الهجوم الإرهابى الذى استهدف تجمعا دينيا في العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن وفاة نحو 55 شخصا وإصابة 94 آخرين.
وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدةً على وقوفها مع أفغانستان في مواجهة الإرهاب.
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