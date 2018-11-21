شكرا لقرائتكم خبر عن ختام المهرجان السنوى لفرق موسيقى الشرطة وتكريم الفائزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات المهرجان السنوى الحادى والأربعون لفرق موسيقات الشرطة بمعهد التدريب الراقى، والذى تتبارى خلاله الفرق الموسيقية من مختلف جهات الوزارة، للوقوف على مستوى تدريبها والارتقاء بالأداء الجماعى. وخلال فعاليات اليوم الختامى للمهرجان تم تقديم تشكيلات موسيقية ظهر فيها الأداء التدريبى الراقى والمتميز، وشارك فيها عدداً من الفرق، وتم تكريم الفرق الفائزه بالمراكز الأولى لما قدموه من مستوى فنى متميز.

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