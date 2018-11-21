شكرا لقرائتكم خبر عن آية.. طالبة بـ"حقوق عين شمس" تفوز بكأس مصر لذوى الاحتياجات فى رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل د.ناجى عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، الطالبة آيه دهمان توفيق حسين بالفرقة الثانية بالكلية الحاصلة على المركز الأول فى كأس مصر لرفع الأثقال والمركز الثالث على العالم من لوس انجلوس بأمريكا ميدالية برونزية.

وأكد عبد المؤمن، أن إدارة الجامعة والكلية لا تألو جهدا فى تقديم كل الدعم والمساعدة لأبنائها الطلاب فى تنمية مهاراتهم وقدراتهم لتحقيق البطولات في جميع المجالات. وأكد عبد المؤمن، أن إدارة الجامعة والكلية لا تألو جهدا فى تقديم كل الدعم والمساعدة لأبنائها الطلاب فى تنمية مهاراتهم وقدراتهم لتحقيق البطولات في جميع المجالات.

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