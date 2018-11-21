شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تخاطب الصحة والتنظيم والإدارة لضم سنة الامتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطبت نقابة الأطباء، كلا من وزارة الصحة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحل مشكلة رفض 3 مديريات صحية، لضم سنة الامتياز عند تعيين الأطباء حديثى التخرج، وذلك للدفعة التى استلمت العمل خلال الشهر الماضى.

قالت نقابة الأطباء، فى بيان: المعروف أن الطبيب يحصل على بكالوريوس الطب والجراحة بعد 6 سنوات دراسية كاملة، ويعقب سنوات الدراسة سنة تدريب، تسمى سنة الامتياز، ويعمل فيها طبيب الامتياز فى أقسام المستشفيات الجامعية المختلفة، ويلتزم بحضور نوبتجيات وأداء مهام عديدة، وذلك بدون أجر (يتقاضى طبيب الامتياز مكافأة كانت 250 جنيها، وزادت فى آخر عام لحوالى 600 جنيه شهريا !)، وبالطبع فأن طول فترة الدراسة والتدريب تتسبب فى تأخر بدء الطبيب لحياته العملية وترقية الوظيفى والإدارى، لذلك فإن ضم سنة الامتياز هو أقل تعويض للطبيب حتى لا يكون شديد التأخر فى الأقدمية عن زملائه من خريجى الكليات الأخرى، وحتى يستطيع إكمال عدد سنوات الخدمة المطلوبة للمعاش الكامل.

وأضافت: لكل ذلك تقدمت نقابة الأطباء بمذكرات قانونية تشرح الحق الأكيد في ضم سنة الامتياز، فى انتظار استجابة سريعة من السادة المسئولين.