شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجتمع بمصطفى مدبولى ووزير المالية لمتابعة تطورات برنامج الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزير المالية لمتابعة الأداء المالى للعام الجارى وتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجتمع بمصطفى مدبولى ووزير المالية لمتابعة تطورات برنامج الإصلاح على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .