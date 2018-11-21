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شكرا لقرائتكم خبر عن حبس الفنان محمد رمضان 6 أشهر بتهمة سب وقذف مدير عام قناة فضائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
عاقبت محكمة جنح قسم الدقي، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار حسام الدين بدوى، الفنان محمد رمضان ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وغرامة عشرة آلاف جنية كتعويض مدنى مؤقت، وذلك فى قضية السب والتشهير بمدير عام قناة فضائية فى الجنحة رقم 10866 لسنة 2018.
كان الفنان محمد رمضان ظهر فى فيديو على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى ونقلته كافة المواقع الإخبارية المُختلفة والوسائط الإعلامية وهو يقوم بسب مدير القناة.
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