أخبار مصر | مصر تدين الهجوم الإرهابي بالعاصمة الأفغانية كابول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تدين الهجوم الإرهابي بالعاصمة الأفغانية كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعا دينيا في العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن وفاة نحو 55 شخصا وإصابة 94 آخرين.
وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدةً على وقوفها مع أفغانستان في مواجهة الإرهاب.
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