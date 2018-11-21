أخبار مصر | "السيسي" يجتمع برئيس الوزراء ووزير المالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السيسي" يجتمع برئيس الوزراء ووزير المالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعا بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزير المالية؛ لمتابعة الأداء المالى للعام الجارى وتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولى. سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا..

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