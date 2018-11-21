أخبار مصر | 10 توجيهات عاجلة من "السيسي" لوزير الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 توجيهات عاجلة من "السيسي" لوزير الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض آخر تطورات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى دفع قطاعي الشباب والرياضة، من خلال مشروعات وبرامج تساهم في توفير الخدمات الشبابية والرياضية على نطاق واسع، فضلاً عن تعزيز مفهوم الاستثمار الرياضي، بما يساهم في توفير فرص العمل للشباب المصري وتحسين كفاءة قطاعي الشباب والرياضة. ووجه الرئيس بالتالي: 1.الاهتمام بالشباب والتي تعد ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري. 2.الاستمرار في تطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية لقطاعي الشباب والرياضية في مصر. 3.زيادة عدد المنشآت الرياضية الحديثة التي توفر البيئة المواتية لممارسة الأنشطة الرياضية. 4.إدارة مشروعات وبرامج الشباب والرياضة بأسلوب علمي واقتصادي. 5.العمل على توفير آليات جديدة مبتكرة تساهم في حسن إدارة الأصول من المنشآت الشبابية والرياضية؛ لرفع كفاءة الخدمات التي تقدمها. 6.توفير موارد جديدة لتمويل عملية تطوير تلك المنشآت. 7.تكثيف برامج وأنشطة وزارة الشباب والرياضة والتي تساهم في تشجيع الشباب والنشء على المشاركة في العمل الجماعي والتطوعي. 8. تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية. 9.دعم الخدمات الشبابية والرياضية بصفة عامة وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل. 10. اكتشاف وصقل المواهب التي تزخر بها مصر في مختلف الرياضات.

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