أخبار مصر | الأمم المتحدة تنظم وقفة خلال مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تنظم وقفة خلال مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت الأمم المتحدة صباح اليوم، وقفة تضامنية؛ لإحياء ذكرى الحقوقيين المدافعين عن القضايا البيئية والذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي؛ لتوفير الحياة النظيفة للشعوب وللأجيال القادمة وذلك خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر؛ لاتفاقية التنوع البيولوجي.

تضمنت الوقفة وضع لافتات حول عدد المدافعين عن البيئة الذين ضحوا بحياتهم دون النظر إلى مصالحهم الشخصية بالإضافة إلى دعوات للتضامن مع المدافعين عن البيئة على كافة المستويات الرسمية والشعبية لحماية البيئة والتنوع البيولوجي.

جديرا بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17: 29 نوفمبر تحت شعار الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.