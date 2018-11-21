أخبار مصر | الأمم المتحدة تنظم وقفة خلال مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تنظم وقفة خلال مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تضمنت الوقفة وضع لافتات حول عدد المدافعين عن البيئة الذين ضحوا بحياتهم دون النظر إلى مصالحهم الشخصية بالإضافة إلى دعوات للتضامن مع المدافعين عن البيئة على كافة المستويات الرسمية والشعبية لحماية البيئة والتنوع البيولوجي.
جديرا بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17: 29 نوفمبر تحت شعار الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.
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