أخبار مصر | انعقاد جلسة حول الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية "غير المتحللة" بمؤتمر التنوع البيولوجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انعقاد جلسة حول الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية "غير المتحللة" بمؤتمر التنوع البيولوجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) جلسة توعية حول "الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية غير المتحللة" وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ بحضور المهندسة ميسون نبيل مسئول الاتصال الوطني لمشروع سويتش ميد والدكتور حسام علام مدير مشروع سويتش ميد الاسترشادي للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية بالإضافة إلى عدد من الوفود المشاركة بالمؤتمر.

تهدف الجلسة إلى إلقاء الضوء على مخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام كأحد أخطر الملوثات البيئية تهديدا للتنوع البيولوجي وتأثيراتها السلبية على المستوى البيئي والصحي والاقتصادي بل والاجتماعي.

كما استعرضت الجلسة المبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية كتجربة رائدة في مصر لحماية التنوع البيولوجي بالإضافة إلى أهمية تضافر جهود المجتمع ككل لتمكين هذه المبادرات من تغيير السلوكيات والنسق الاستهلاكي إلى أساليب متوافقة بيئيا تسعى إلى المشاركة فى حماية البيئة والتنوع البيولوجي.

تضمنت الجلسة عرض عدد من نماذج الشنط متعددة الاستخدام من القماش أعدتها المبادرة كمثال للبدائل المستدامة العملية وسهلة التداول وتسهم في تقليل استهلاك الشنط البلاستيكية أحادية الاستخدام بصورة كبيرة لحماية البيئة.

كما شملت الجلسة دعوة الحضور لاستبدال الأكياس البلاستيكية إلى أكياس صديقة للبيئة لأهمية ذلك فى الحفاظ على التنوع البيولوجي والكائنات الحية، كما تم توزيع شنط صديقة للبيئة للمساهمة فى حماية البيئة والتوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.