أخبار مصر | وزيرة الهجرة ومحافظ الأقصر يفتتحان مؤتمر الطيور المهاجرة للأورام بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة ومحافظ الأقصر يفتتحان مؤتمر الطيور المهاجرة للأورام بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق اليوم المؤتمر الدولي الثالث لعلماء مصر في الخارج بمجال الأورام "الطيور المهاجرة" بالاشتراك مع أطباء الأورام في الداخل، بمدينة الأقصر في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 2018.

وتحضر الجلسة الافتتاحية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة مساء اليوم، الأربعاء، بمدينة الأقصر، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، رئيس المؤتمر ورئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة نادية زخاري أستاذ بيولوجيا الأورام بالمعهد القومي للأورام، والدكتورة هالة صلاح عميد طب قصر العيني، والدكتورة ابتسام سعد الدين سكرتير عام المؤتمر، والدكتورة ميرفت مطر أستاذ أورام الدم ومنسق المؤتمر.

‎ومن المقرر أن يناقش المؤتمر آخر ما توصل إليه العلم في علاج أورام الثدي والقولون والرئة وأمراض الدم وأورام المثانة والبروستاتا والعلاج المناعي والموجه وأحدث علاج لمرض لوكيميا الدم CAR-T بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى.

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وتشارك وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم للعام الثالث على التوالي في المؤتمر انطلاقا من مسئوليتها في التواصل مع الطيور المهاجرة بالخارج وربطهم بوطنهم الأم.

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ويستهدف المؤتمر الوصول إلى توصيات محددة للارتقاء بالبحث العلمي وكيفية إفادة المرضى المصريين وكذا شباب الأطباء الذين يشكلون المستقبل.

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وتعقد خلال فعاليات المؤتمر جلسة لشباب الأطباء يلتقون فيها مع كبار العلماء بالخارج لإتاحة نوع من التواصل والتعاون وخلق فرص التدريب بالخارج لهم، وكذا تعقد جلسة هامة للتعاون في مجال الأبحاث العلمية وأساليب تطويرها بما يتناسب وطبيعة المريض المصري.