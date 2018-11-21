كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر ببيروت يبحث آفاق التعاون المشترك مع وزير الطاقة والمياه اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
التقى السفير نزيه النجاري سفير مصر في بيروت مع الوزير سيزار أبي خليل وزير الطاقة والمياه في الحكومة اللبنانية، حيث بحثا إمكانية التعاون بين البلدين في المجالات المتعلقة بالطاقة والغاز على ضوء الدور الذي تقوم به مصر في هذا المجال بالمنطقة، ويأتي ذلك في إطار العلاقات المميزة التي تربط دائماً بين مصر ولبنان الشقيق.
ويُذكر أن منطقة شرق المتوسط تزخر بموارد الطاقة الواعدة والتي من المهم بحث كيفية تنميتها بالتعاون بين الدول العربية الشقيقة.
هذا، وأعربا عن ارتياحهما للجهود التي بُذلت للتوصُل لتسوية بشأن مديونية سابقة لصالح شركة "جاسكو" المصرية للغازات مع الحكومة اللبنانية.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | سفير مصر ببيروت يبحث آفاق التعاون المشترك مع وزير الطاقة والمياه اللبناني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .