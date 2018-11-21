أخبار مصر | سفير مصر ببيروت يبحث آفاق التعاون المشترك مع وزير الطاقة والمياه اللبناني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر ببيروت يبحث آفاق التعاون المشترك مع وزير الطاقة والمياه اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى السفير نزيه النجاري سفير مصر في بيروت مع الوزير سيزار أبي خليل وزير الطاقة والمياه في الحكومة اللبنانية، حيث بحثا إمكانية التعاون بين البلدين في المجالات المتعلقة بالطاقة والغاز على ضوء الدور الذي تقوم به مصر في هذا المجال بالمنطقة، ويأتي ذلك في إطار العلاقات المميزة التي تربط دائماً بين مصر ولبنان الشقيق.

ويُذكر أن منطقة شرق المتوسط تزخر بموارد الطاقة الواعدة والتي من المهم بحث كيفية تنميتها بالتعاون بين الدول العربية الشقيقة.

هذا، وأعربا عن ارتياحهما للجهود التي بُذلت للتوصُل لتسوية بشأن مديونية سابقة لصالح شركة "جاسكو" المصرية للغازات مع الحكومة اللبنانية.