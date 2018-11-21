شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تنظم ماراثونًا للجري احتفالًا باليوم العالمي للطفولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة والمجلس للقومي للأمومة والطفولة، احتفالاً باليوم العالمي للطفل، ماراثون جري بالتنسيق مع فريق كايرو رانرز بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

تأتي هذه الفعالية في إطار الاحتفال بأعياد الطفولة وتسليط الضوء على حقوق الطفل، خاصة الحق في التعليم ورفع ثقافة الطفل والعمل على منحه الفرصة ليكون فردا مفيدا في المجتمع وحقه في الصحة والتمتع بالحماية وإتاحة الوسائل لتسهيل نموه الجسمي والعقلي.

شارك في الفعالية حوالي 1000 شخص من مختلف الأعمار والجنسيات وأطفال مع عائلاتهم ولاجئين من سوريا والسودان والصومال وإثيوبيا وإريتريا.

ورفع المشاركون لافتات توضح أهمية إعطاء أولوية خاصة لحقوق الطفل والأخطار التي يتعرض لها الأطفال، منها نسبة الوفيات نتيجة عدم الاهتمام بالتطعيمات اللازمة لهم في المواعيد المحددة ومشكلة التقزم التي يعاني منها حوالي 21% من الأطفال تحت 5 سنوات والتي تنتج عن سوء التغذية، كما أن 25% من السيدات في سن الإنجاب يعانون من الأنيميا، ما يؤثر سلباً على صحة الطفل، لذا أطلقت وزارة التضامن برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال التوعية والتغذية للأم الحامل والمرضعة.

جدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للطفل بدأ منذ عام 1954 ويتم الاحتفال به يوم 20 نوفمبر من كل عام والذي يتزامن مع تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي وقّعت عليها عام 1990.