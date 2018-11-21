شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري لحقوق المرأة» ووزارة الشباب يدشنان حملة قومية لتنمية الوعي بالمحليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المركز المصري لحقوق المرأة ووزارة الشباب والرياضة تبدأ الحملة القومية لتنمية الوعي بالمحليات في عدد من محافظات مصر.

وتهدف هذه الحملة إلى إلقاء الضوء وتوعية المواطنين بدورهم في المجالس المحلية القادمة، لما لها من أهمية بالغة في تطوير الحياة المجتمعية لهم، لاسيما في القرى والنجوع، وتتضمن الحملة التوعية بأهمية المجالس المحلية، والنظام المحلي في دستور 2014، وتشكيلها واختصاصاتها المختلفة، وأهمية المشاركة في المجلس المحلي.

وأوضحت الحملة للشباب الشروط اللازمة للترشح، وكيفية استعداد الشباب والشابات لخوض انتخابات المجلس المحلي، وتستهدف هذه الحملة أيضاً مختلف الأعمار والفئات العمرية من النساء والرجال.

وتبدأ الحملة القومية أولى فعاليتها في محافظة بني سويف الخميس المقبل، وتأتي هذه الأنشطة في إطار تنفيذ المركز المصري لحقوق المرأة لمشروع تمكين المرأة في المجالس المحلية، الذي يستهدف:

تنمية مهارات النساء الناشطات من 6 محافظات للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، سواء مرشحات أو عضوات.

تتبنى السلطة المحلية نهجًا تشاركيًا يراعي النوع الاجتماعي في عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي.

وأكدت نهاد أبوالقمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن هذا التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ليس هو الأول، إنما هناك سلسلة كبيرة من التعاون المشترك في إطار رفع الوعي لجميع أطياف المجتمع، والتأكيد على أهمية دورهم ومشاركتهم في الحياة العامة.