شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» تعلن أسعار شرائح الرعاية التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الآثار متمثلة في وحدة تنمية الموارد المالية عن كتيب شرائح الرعاية التجارية. وذكرت وزارة الآثار أن أنواع الرعاية التجارية بوزارة الآثار تنقسم إلى 5 أقسام وهي: الرعاية التجارية السنوية «الشريحة البلاتينية»، والرعاية التجارية السنوية «الشريحة الذهبية»، والرعاية التجارية السنوية «الشريحة الفضية»، ورعاية بعثات الحفائر المصرية والمشتركة، والرعاية التجارية للفعاليات ولمشاريع الترميم أو التطورير، ورعاية الفعاليات (معرض، مؤتمر، احتفالية) ورعاية مشاريع الترميم أو التطوير.

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