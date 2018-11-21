شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «حماس» يصل الأراضي المصرية عبر معبر رفح البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة، الأربعاء، وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس، في طريقه للعاصمة المصرية القاهرة عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء.

وأكد مصدر مسؤول في المنفذ، في تصريحات صحفية، أن الوفد برئاسة صلاح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ويضم 32 من أعضاء الحركة من بينهم خليل الحية وروحي مشتهي وطاهر النونو وعزت الرشق.

وأضاف المصدر أن السلطات المختصة بمعبر رفح البري، قامت بإنهاء إجراءات عبورهم، وواصلوا طريقهم إلى مدينة القاهرة، وسط حراسة أمنية مشددة.

وأشار إلى أن وفد حماس سيلتقي عددا من المسؤولين المصريين، لاستكمال بحث ملفات المصالحة الفلسطينية والتهدئة وكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، بجانب عدد من الملفات الأخرى المتعلقة بالشأن الفلسطيني والذي ترعاه الدولة المصرية.

يذكر أن السلطات المصرية أعادت، الأربعاء، فتح بوابات معبر رفح البرى بشمال سيناء لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، وإدخال المساعدات المتنوعة، بعد العطلة الرسمية لذكرى المولد النبوي الشريف.