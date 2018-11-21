شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يزور «كبير السواقين»: «أصيب بجلطة أقعدته عن العمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة إنسانية، زار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأربعاء، عبدالحميد محمد جمعة، أقدم السائقين بالحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة، بعد أن أصيب بجلطة بالمخ أقعدته عن العمل، خاصة أنه يعول أسرة مكونة من 8 أفراد.

وقام المحافظ بتقبيل رأس السائق واحتضنه، مؤكدًا أن المحافظة لن تتخلى عن أبنائها المخلصين الشرفاء، وأن ما دفعه لزيارته سمعته الطيبة وأمانته وتفانيه في العمل بين زملائه.

وأهدى المحافظ شهادة تقدير وميدالية تذكارية من المحافظة ومبلغا ماليا للسائق لمساعدته في العلاج، مؤكدًا أن المحافظ لن تتركه وستقف بجواره خلال فترة العلاج. وفي السياق نفسه، قام المحافظ باحتضان أحفاد السائق والتقاط بعض الصور التذكارية معهم.