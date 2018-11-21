شكرا لقرائتكم خبر عن ١٠ جنيهات يوميًا على كل متر إشغالات أمام المحال بشوارع المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، حظر وضع إشغالات أمام المحال العامة، والمحال التجارية والصناعية بمراكز ومدن المحافظة، مع إلزام المخالف بسداد مبلغ قدره عشرة جنيهات عن كل متر إشغال طريق يوميًا لحين رفعه، ويتم توريده لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة كنوع من التدابير، بقصد ضبط الحالة المرورية.

وذلك بجانب، اتخاذ الإجراءات المقررة قانونيًا حيال تلك المخالفة، وفي حال استمرار المخالفة عقب إنذار المخالف برفع الإشغالات وانقضاء المهلة المحددة بالإنذار، يتم غلق المحل إداريا لمدة 3 أشهر وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

وتضمن القرار أيضًا، إلزام أصحاب المحال بوضع صناديق لجمع القمامة، وفي حال مخالفة ذلك يتم إلزام المخالف بسداد مبلغ مالي بواقع 10 جنيهات يوميا، لحين زوال أسباب المخالفة تورد لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية دون الإخلال باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون النظافة العامة وقانون البيئة.

كما يتم منع سير مركبات النقل الثقيل داخل مدينة المنيا، وعواصم المراكز من الساعة السادسة صباحًا حتي الثانية عشر من منتصف الليل، وتطبيق أحكام قانون المرور في حالة المخالفة على أن يستثني من هذا الحظر سيارات المواد البترولية والتموينية وسيارات الطوارئ.

ويمنع سير عربات الكارو داخل الشوارع الرئيسية بالمدينة، وفي حالة مخالفة هذا الحظر يتم إلزام المخالف بسداد مبلغ 500 جنيه تورد لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة كنوع من التدابير حفاظا على المظهر الحضاري لمدينة المنيا، على أن تسلم الدابة لمالكها ويتم التحفظ على العربة لحين السداد.