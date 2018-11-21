شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تعليمي يحذر الطلاب المصريين من الشهادات الجامعية الأجنبية الوهمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور على يوسف، الخبير التعليمي، رئيس إحدى شركات الخدمات التعليمية، الطلاب المصريين من سماسرة الجامعات والشهادات المضروبة المنسوبة لجامعات وهمية في بعض دول أورويا وأمريكا.

وأكد «يوسف»، في تصريحات صحفية، أن أكثر من 70 ألف من كافة دول العالم طالب يدرسون في جامعات أوكرانيا، منهم 2500 طالب مصري، والعدد قابل للزيادة.

وأضاف «يوسف» أن التعليم الجامعي في أوكرانيا يتميز بعدة مميزات، منها أن الجامعات لديها التخصصية، فنجد أن هناك جامعة كاملة لتدريس تخصص معين مثل الطب مثلا أو الهندسة أو السكة الحديد، وهو ما يصب فى صالح الطالب المتلقي، كما أن تكلفة الدراسة بالجامعات الأوكرانية ليست باهظة، بل هي في متناول اليد بالمقارنة بمثيلاتها فى الدول الأخرى التى تتطلب دفع مبالغ كبيرة، بالإضافة إلى أن الجامعات الأوكرانية مصنفة ومعترف بها فى كافة دول العالم وتتميز بجودة التعليم.