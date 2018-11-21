شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة توفر 4 مِنح لخريجي «العلوم والهندسة» لزيارة اليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز الحد من المخاطر والدراسات البيئية والبحوث بجامعة القاهرة عن توفير مِنح لـ 4 من خريجى جامعة القاهرة بواقع 2 من كلية الهندسة و2 من كلية العلوم، ضمن «برنامج دعوة مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «The Middle East and North Africa Group Invitation Program» لزيارة اليابان مع قادة شباب الجيل القادم من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لمدة 10 أيام تبدأ من أواخر فبراير 2019 حتى أوائل مارس 2019.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن المِنح بالتعاون مع مؤسسة اليابان، وفى إطار تطلُع جامعة القاهرة إلى جامعات الجيل الثالث، التي ترسخ لدور الشباب في حل المشكلات البيئية.

وأضاف «الخشت» أن الزيارة تهدف للتعرف على الثقافات والمفاهيم المتعلقة بقيمة اليابان وتبادل وجهات النظر بين المشاركين من خلال ورش العمل والمحاضرات والمجموعات والحوارات والمناقشات العامة والرحلات الميدانية للمدن الإقليمية في إطار موضوع رئيسى يتعلق بالبيئة، يشمل تلوث الهواء، تلوث المياه، إدارة القمامة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن شروط التقدم للمنحة تتضمن أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و45 عامًا، وأن يكون مهتمًا بمجال البيئة وسبق له العمل بهذا المجال، واجتياز الاختبار المُخصص من خلال مؤسسة اليابان.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها مؤسسة اليابان مِنحًا من هذا النوع لجامعة القاهرة، حيث تم التفاهم بين جامعة القاهرة ومؤسسة اليابان أن تكون سنوية.