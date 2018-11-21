شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تدعم تحويل مدارس أسوان لمراكز تميز في الطاقة المتجددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، استهل اليوم الثاني من زيارته لمحافظة أسوان باجتماع مع اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، حيث تم تبادل الأفكار والرؤى حول تطوير منظومة التعليم الفني بأسوان.

وقام مجاهد بشرح عدد من المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها بمدارس أسوان خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية ويأتي في مقدمتهم بنك التعمير الألماني «KFW» الذي سيعاون الوزارة في تحول مدرستين فنيتين بمركز نصر النوبة بأسوان إلى مراكز تميز في مجال الطاقة المتجددة، وفي نهاية اللقاء أكد السيد المحافظ على تقديم كل أنواع الدعم للتعليم الفني بالمحافظة.

توجه بعد ذلك الدكتور محمد مجاهد، يصاحبه الدكتور السيد الفيومي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، لزيارة مدارس التعليم الفني بنصر النوبة، وبدأ زيارته بمدرسة عنيبة الزراعية، حيث قام بتفقد المدرسة والمعرض الخاص بها، كما قام بتفقد المباني المدرسية، وقد أشاد مجاهد بالمدرسة، كما أشاد بتعاون المدرسة مع المجتمع المحلي.

ثم توجه «مجاهد» لمدرسة محمد كامل يعقوب الصناعية بنين وتفقد العديد من الورش والمعامل بها، وأشاد بمستوى الطلاب داخل ورشة السيارات وقدرتهم على تجميع موتور السيارة، كما أشاد بأداء الطلاب خلال الحصص الدراسية، وقام مجاهد بتوجيه الشكر لإدارة المدرسة والمدرسين ومجلس الأمناء، كما أكد أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إنشاء تخصص الطاقة الشمسية بالمدرسة، ودراسة تحويلها لنظام الخمس سنوات تمهيدًا لتحويلها إلى مركز تميز في مجال الطاقة الشمسية.

كما قام بزيارة مدرسة نصر النوبة الثانوية الفندقية، حيث قام بزيارة المطابخ ومنتجات الطلاب ووجه بضرورة الإسراع في البدء بتقديم الخدمات للمجتمع المحلي من خلال إمكانيات المدرسة، وكذلك إنشاء منافذ بيع لمنتجات المدرسة داخل المدارس الأخرى؛ لتفعيل دور المدرسة في المجتمع المحيط بها، وفي نهاية الزيارة قام بتوجيه الشكر لإدارة المدرسة، وأشاد بما لاحظه من كرم الاستقبال والتعاون الملحوظ بين الأهالي والمجتمع المدني والمدارس، وهو ما انعكس على الطلاب والتزامهم داخل المدارس.

وأشاد السيد الفيومي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، بتعاون الأهالي مع المديرية التعليمية، وتقديم العديد من المساعدات للمدارس والتعاون في حل المشكلات.

واختتم مجاهد زيارته لنصر النوبة بزيارة مدرسة نصر الصناعية بنات، حيث أكد على الذوق الرفيع لأعمال البنات بقسم الزخرفة، وهو ما يؤكد ارتباطهن ببيئتهن الغنية، حيث نهر النيل والمعابد الأثرية، وقدم مجاهد الشكر للطلاب والمدرسين على المجهودات المبذولة وطالبهم بالتعاون في تنفيذ جداريات خارج المدرسة لتجميل المجتمع المحيط بالمدرسة.

ثم توجه «مجاهد» بعد ذلك لمدينة الرمادي لزيارة مدرسة الرمادي الصناعية، حيث قام طلاب قسم الطاقة الشمسية داخل المدرسة بتقديم عدد من التجارب البسيطة المنفذة بمكونات الطاقة الشمسية، وكذلك قام عدد من الطلاب بشرح منظومة الطاقة الشمسية بمختلف مكوناتها، مما يؤكد استيعابهم للتخصص، وقام بزيارة معمل الطاقة الشمسية بالمدرسة.

ووجه بضرورة إيجاد مكان آخر لمعامل الطاقة المتجددة لاستيعاب العدد المتزايد من الطلاب على هذا التخصص، كما وجه بسرعة توفير المعدات التكميلية لمعامل التخصص لتعميق فهم الطلاب عن طريق التطبيق العملي للمبادئ النظرية للتخصص، لتصبح المدرسة أحد المراكز المتخصصة داخل المحافظة للفنيين الذين سيعملون في محطات الطاقة الشمسية ببنبان التي تقرب من مكان المدرسة، وقد قام الفيومي باتخاذ ما يلزم فورًا ووجه بتنفيذ بعض الأعمال الداخلية بالمدرسة لتجهيز مكان جديد لمعمل الطاقة الشمسية، والإسراع بشراء المعدات التكميلية المطلوبة.

وقام مجاهد في نهاية اليوم بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالمديرية التعليمية وكذلك الدكتور سيد الفيومي على المجهود الرائع داخل المحافظة، كما وجه الشكر لمسؤولي مشروع «WISE» داخل المحافظة وكذلك الدكتور محمد فوزي، نائب مدير المشروع، لدعمهم العديد من الأنشطة داخل مدارس المحافظة وخاصة في مجال الطاقة الشمسية وريادة الأعمال والابتكار وبروح التعاون بين الطلاب. واختتم زيارته لمحافظة أسوان متمنيًا دوام التوفيق ومؤكدًا تكرار الزيارات لدعم التعليم الفني بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

الدكتور محمد مجاهد يتفقد مدارس نصر النوبة

الدكتور محمد مجاهد يتفقد مدارس نصر النوبة