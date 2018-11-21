شاهد فى دقيقة .. بالخطوات كيف تفعل خدمة شكوتك بصوتك فى الخليج 365 ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 من خلال هذا الفيديو شرحا تفصيلى لكيفية استخدام خدمة "شكوتك بصوتك" فى الخليج 365 وهى الخدمة التى تقدمها الجريدة فى إطار حرصها على توصيل شكاوى المواطنين إلى المسئولين والعمل على حل هذه الشكاوى بشكل سريع. ويوضح الفيديو طرق تفعيل الخدمة من خلال خطوات بسيطة وهى كالأتى. 1_ تسجيل رقم تليفون خدمة شكوتك بصوتك على الخليج 365 01280003799 2_ فتح الواتس اب على رقم شكوتك بصوتك 3_ تسجيل الشكوى صوتيا لليوم السابع مع إرفاقها بالصور إن أمكن ذلك 4_ إرسال الشكوى لليوم السابع وبعد هذه الخطوات يستقبل الخليج 365 الشكوى ويتعامل معها ويعمل على توصيلها للمسئولين وحلها فى أقرب وقت

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