شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يشارك فى اجتماعات وزراء العدل العرب بالخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى اليوم، الأربعاء، المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل إلى الخرطوم فى زيارة للسودان تستغرق يومين . ويشارك وزير العدل فى اجتماعات الدورة الـ 34 لمجلس وزراء العدل العرب التى تعقد فى العاصمة السودانية، الخرطوم . ويناقش مجلس وزراء العدل العرب العديد من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والبند الخاص بتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية للاجئين، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

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