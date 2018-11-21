شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: مجلس الوزراء وافق على إضافة كلية العلاج الطبيعى لجامعة بنها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة كلية العلاج الطبيعي لجامعة بنها.
يأتى القرار فى إطار الحرص على تقليل الاغتراب، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة 2030، ويوفر التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
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