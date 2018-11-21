أخبار مصر | عمرو بدر: لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام" جزء من الحملة ضد الصحافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو بدر: لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام" جزء من الحملة ضد الصحافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن لائحة الجزاءات والعقوبات التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هي جزء من الحملة ضد الصحافة وحريتها.

ووصف في تصريحات صحفية، تلك اللائحة بـ"الغبية"، مؤكدًا أنها كُتبت بروح عدائية ضد الصحافة والإعلام، فضلًا عن أنها تزيد من اختناق المهنة والعاملين فيها.

وطالب "بدر" بضرورة مواجهة هذه اللائحة وإسقاطها، لافتًا إلى أن ذلك يُعتبر مهمة كل الصحفيين والإعلاميين.

وكانت أعدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، لائحة جزاءات وعقوبات للمخالفات الإعلامية، تبدأ بالغرامة التي تصل إلى نصف مليون جنيه، وتنتهي بالحجب والمنع.

