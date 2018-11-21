أخبار مصر | ماراثون للجري احتفالاً باليوم العالمي للطفولة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماراثون للجري احتفالاً باليوم العالمي للطفولة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة والمجلس للقومي للأمومة والطفولة احتفالاً باليوم العالمي للطفل ماراثون جري بالتنسيق مع فريق كايرو رانرز بالمركز الاوليمبي بالمعادي.

تأتي هذه الفعالية في إطار الاحتفال بأعياد الطفولة وتسليط الضوء على حقوق الطفل خاصة الحق في التعليم ورفع ثقافة الطفل والعمل على منحه الفرصة ليكون فردا مفيدا في المجتمع وحقه في الصحة والتمتع بالحماية وإتاحة الوسائل لتسهيل نموه الجسمي والعقلي .

وقد شارك في الفعالية حوالي 1000 شخص من مختلف الأعمار والجنسيات أطفال مع عائلاتهم ولاجئين من سوريا والسودان والصومال وإثيوبيا واريتريا .

وقد رفع المشاركين لافتات توضح أهمية إعطاء أولوية خاصة لحقوق الطفل والأخطار التي يتعرض لها الأطفال منها نسبة الوفيات نتيجة عدم الاهتمام بالتطعيمات اللازمة لهم في المواعيد المحددة ومشكلة التقزم التي يعاني منها حوالي 21% من الأطفال تحت سن 5 سنوات والتي تنتج عن سوء التغذية كما ان 25% من السيدات في سن الإنجاب يعانون من الانيميا ما يؤثر سلباً على صحة الطفل لذا اطلقت وزارة التضامن برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال التوعية والتغذية للام الحامل والمرضعة.

جدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للطفل قد بدء منذ عام 1954 ويتم الاحتفال به يوم 20 نوفمبر من كل عام والذي يتزامن مع تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 حيث كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت عليها عام 1990.