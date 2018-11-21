أخبار مصر | ننشر أبرز مناقشات طلبات الإحاطة بالبرلمان خلال الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أبرز مناقشات طلبات الإحاطة بالبرلمان خلال الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة عدم ضم التجمعات السكانية الملاصقة للأحوزة العمرانية في المدن والقرى الأسبوع المقبل، وكذلك الكتل السكنية المتاخمة للكردونات والأحوزة العمرانية بالقرى والمدن.

وتناقش اللجنة عددا من طلبات الإحاطة الخاصة باستكمال أعمال الصرف الصحى ببعض قرى مركز المنيا والمقدم من النائب سيد أبو بريدعة، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم بشأن سرعة الانتهاء من تنفيذ محطات رفع الصرف الصحي ببعض القرى بمركزى العدوة ومغاغة بالمنيا.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبد الستار، بشأن سرعة إسناد محطة دير البرشا وإحلال وتجديد محطة مياه الشرب بقلندول، وربط خط مياه الشرب بمعصرة ملوى بقرية تندة وقرية منشأة المغالقة بالمنيا بالإضافة لمناقشة التأخر في تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة عزبة نصر صالح وخطاب بالمنتزة أول بالإسكندرية وكذلك الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى ببعض المناطق بالمحافظة.

وأكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة تستكمل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء بحضور الوزراء المعنيين وبالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية.