أخبار مصر | "الأعلى للإعلام" يتبرأ من لائحة الجزاءات.. ومصادر: هناك تهديدات بالاستقالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأعلى للإعلام" يتبرأ من لائحة الجزاءات.. ومصادر: هناك تهديدات بالاستقالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن أعضاء المجلس تبرأوا من لائحة الجزاءات والعقوبات التي وضعتها لجنة الشكاوى برئاسة جمال شوقي، والتي تبدأ بالغرامة وتنتهي بالحجب، والتي أثارت ردود فعل واسعة للصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تسريبها خلال الساعات القليلة الماضية، دون إعلان رسمي لها.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن رئيس المجلس الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ووكيله عبدالفتاح الجبالي، أكدا أن اللائحة ليست سوى مُقترح قدمه عضو بالمجلس، ولم يتم إقرارها بشكل رسمي أو الاتفاق عليها.

وأضاف أن حالة من الخلاف وقعت بين أعضاء المجلس بسبب اللائحة، مؤكدًا أن هناك تهديدات بالاستقالة من بعض الأعضاء في حال إقرار اللائحة التي وصفها بـ"الكارثية".

