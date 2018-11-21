أخبار مصر | عرض مسرحي وجولات أثرية بالمتحف المصري في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض مسرحي وجولات أثرية بالمتحف المصري في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن المتحف بصدد تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة صباح يوم الأحد 25 نوفمبر، وذلك في إطار احتفالات المتحف بالمناسبات القومية والعالمية.

وأوضحت "عبد الرازق"، أن الاحتفالية تتضمن تنظيم محاضرة عن كيفية التغلب على العنف ضد المرأة، وتقدمها الدكتورة نهاد شوقي، ويعقب المحاضرة مناقشة أوجه العنف المحتمل والذي من الممكن أن تتعرض له المرأة وكيفية مواجهته.

وأضافت، أن أمناء المتحف سوف يصطحبون الزائرين في جوالات إرشادية خاصة تركز على إبراز دور المرأة في المجتمع المصري القديم، ونماذج تكرميها؛ تحت عنوان " المرأة المصرية".

وأشارت مديرة المتحف، أنه يعقب المحاضرة والجولة عرض مسرحي على هامش الاحتفالية يتناول أهمية دور المرأة في المجتمع المصري من تقديم إدارة منشأة ناصر التعليمية.

