أخبار مصر | أمين "مستقبل وطن" يناقش خطط وفعاليات الحزب في الغربية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "مستقبل وطن" يناقش خطط وفعاليات الحزب في الغربية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وناقش "الخولي"، بعض المقترحات والفاعليات التى تهتم بشئون المواطن والالتحام بالجماهير بالتعاون مع نواب البرلمان من أعضاء الحزب، ومناقشة عدد من الأنشطة التي سيقوم بها الحزب في دوائر المحافظة.
كما وجه الأمين العام لحزب مستقبل وطن، بزيادة العضوية وإسناد التكليفات للامانات النوعية والوقوف على المستجدات وناقش خطة التحرك للانتخابات التكميلية القادمة بمركز زفتى ودعم مرشح الحزب.
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