أخبار مصر | أمين "مستقبل وطن" يناقش خطط وفعاليات الحزب في الغربية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "مستقبل وطن" يناقش خطط وفعاليات الحزب في الغربية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، بزيارة إلي مقر الحزب بمحافظة الغربية، وكان في اسقباله المحاسب محمد عريبى الأمين العام بالغربية وهيئة المكتب بالمحافظة، حيث عقد الأمين العام للحزب اجتماعا مع أعضاء هيئة مكتب الحزب بالغربية وأمناء الدوائر بمقر الحزب بطنطا، وتم استعراض خطط انتشار الحزب في المرحلة المقبلة.

وناقش "الخولي"، بعض المقترحات والفاعليات التى تهتم بشئون المواطن والالتحام بالجماهير بالتعاون مع نواب البرلمان من أعضاء الحزب، ومناقشة عدد من الأنشطة التي سيقوم بها الحزب في دوائر المحافظة.

كما وجه الأمين العام لحزب مستقبل وطن، بزيادة العضوية وإسناد التكليفات للامانات النوعية والوقوف على المستجدات وناقش خطة التحرك للانتخابات التكميلية القادمة بمركز زفتى ودعم مرشح الحزب.