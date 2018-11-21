مصر | السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في حدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في حدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة حدائق القبة، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في حدائق القبة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وإخماد الحريق.

