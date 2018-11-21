مصر | تجديد حبس متهمين 45 يوما في "نشر أخبار كاذبة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس متهمين 45 يوما في "نشر أخبار كاذبة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت محكمة جنايات جنوب القاهرة، حبس مصطفى الأعصر، وحسن البنا، 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وكانت النيابة أمرت سابقا بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية، ووجهت إليهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.