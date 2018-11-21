مصر | ضبط 5 عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بالعاصمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5 عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بالعاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 5 عاطلين بتهمة الاتجار بالمخدرات.

تمكنت قوة أمنية من مباحث مكافحة جرائم المخدرات، من ضبط كل من: "محمد فتحي عبد ربه معوض" سن 31 عاطل ومقيم 37 شارع توفيق محمدي ـ دائرة قسم شرطة عين شمس وله عنوان أخر بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا أخرهم 12878 لسنة 2014م عين شمس " مخدرات "، "وسام محمود حامد محمد" سن 18 عاطل ومقيم 51 شارع التوفيق ـ دائرة قسم شرطة عين شمس والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 1040 لسنة 2017م عين شمس" مخدرات "، و"أيمن مبروك شوقي محمد " سن 17 عاطل ومقيم 38 شارع المدينة المنورة ـ دائرة قسم شرطة النزهة حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وضبطت بحوزتهم المضبوطات التالية: كمية من الفودو المخدر وزنت 1.106 كيلو جرام، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 40 جراما، مبلغ مالي 485 جنيها، و2 سلاح أبيض " مطواة ".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع.

وتم ضبط المدعو "محمد عبد الوهاب عبد المؤمن محمد" سن 48 عاطل ومقيم 3 شارع أحمد حلمي ـ أبو وافية ـ دائرة قسم شرطة الشرابية حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية مستقلا السيارة رقم ن د ن 631 ماركة ميتسوبيشي لانسر "ملكه" وبحوزته المضبوطات التالية: عدد 1500 قرص مخدر، ومبلغ مالي 1200 جنيه.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته.

وكما تم من من ضبط المدعو "محمد صبحي محمد رمضان" سن 44 عاطل ومقيم كفر الشرفا ـ دائرة قسم شرطة المرج حـال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته المضبوطات التالية: عدد 70 قرص كبتاجون المخدر، ومبلغ مالي 530 جنيها.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

