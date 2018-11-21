مصر | ضبط عاطل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عاطل خلال محاولة بيعه مصوغات ذهبية مسروقة في المطرية.

تلقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم مفاده قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه يدعى "محمد سعيد عبد الرسول السيد" سن 45 عاطل ومقيم 13 شارع أحمد السيد ـ عزبة مرسي خليل ـ دائرة قسم شرطة الأميرية وله عنوان آخر 16 شارع خالد بن الوليد ـ مؤسسة الزكاة ـ دائرة قسم شرطة المرج ( مسجل خطر ) سرقات عامة تحت رقم 13474 فئة " ج " والسابق اتهامه في عدد 17 قضية أخرهم 48932 لسنة 2009م مدينة نصر أول " سرقة متنوعة.

وضبطت بحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن: عدد 5 جنية ونصف، أسورة على شكل ثعبان، عدد 3 خواتم، وسلسلة ودلاية.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل أحد المساكن الكائنة الشيخ زايد جيزة بأسلوب " كسر الباب ".

وبالاستعلام من قسم شرطة الشيخ زايد أمكن التوصل للمجني عليه وتبين أنه يدعى " خالد عبد الخالق عدلي" ومقيم الشيخ زايد جيزة والمحرر بشأنها المحضر رقم 7500 لسنة 2018م جنح الشيخ زايد جيزة بتاريخ 14112018م.

وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، وجار تطوير مناقشة المتهم عما ارتكبه من حوادث أخرى.

