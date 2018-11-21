مصر | النيابة تستأنف على إخلاء سبيل متهمين في قضية المحور الإعلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستأنف على إخلاء سبيل متهمين في قضية المحور الإعلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، إخلاء سبيل ماجدة فوزي، وأسماء طارق غازي، المتهمتين في قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية، بتدابير احترازية، وقررت نيابة أمن الدولة العليا الاستئناف على القرار.
وأسندت النيابة إلى المتهمتين بالقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمتين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
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