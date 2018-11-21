مصر | إخلاء سبيل أب لاعتدائه على مدرس رفض خروج نجلته من المدرسة بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل أب لاعتدائه على مدرس رفض خروج نجلته من المدرسة بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة حلوان إخلاء سبيل "أب" اعتدى بالضرب على مدرس لرفضه خروج نجلته قبل نهاية اليوم الدراسي، بمنطقة المعصرة، بعد تصالحهما.

وتلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من مدير مدرسة بمنطقة وادي حوف، مفاده اعتداء ولي أمر على أحد المدرسين داخل المدرسة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية ووالدة إحدى الطالبات بالمدرسة بسبب رفض الأول خروج نجلتها قبل انتهاء اليوم الدراسي، فقامت بالاتصال بزوجها وحضر للاعتداء على المدرس، وقام بضربه.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وتبين أنه يدعى "محمود يسري" 40 سنة، عامل ومقيم بدائرة القسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وامرت النيابة بإخلاء سبيل الأب بعد تصالحمها.