مصر | القبض على بدال تمويني لتجميعه بونات صرف الخبز بقصد الاستيلاء على الخبز المدعم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على بدال تمويني لتجميعه بونات صرف الخبز بقصد الاستيلاء على الخبز المدعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، في ضبط بدال تمويني بتهمة جمع بونات صرف الخبز للاستيلاء على الخبز المدعم في مدينة نصر.

وتمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط المدعو "ماجد. م.ح. ص" سن 45 صاحب بدال تمويني كائن ـ دائرة قسم شرطة السلام أول ومقيم شارع أحمد قاسم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامه بتجميع بونات صرف الخبز بقصد الاستيلاء على الخبز المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بحوزته على عدد 31 بون صرف خبز بإجمالي 1440 رغيف خبز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع صاحب المخبز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

