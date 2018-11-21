مصر | ضبط عاطل وربة منزل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل وربة منزل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط كل من: "ولاء فهمي مرسي أحمد" سن 43 ربة منزل ومقيمة 1 شارع محمد عبد الفتاح ـ العجوزة جيزة، و"أحمد فتحي عبد الرحمن محمد" سن 33 عاطل ومقيم 8 شارع أيوب ـ الهرم جيزة حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما المضبوطات التالية: سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 16مم "، 1500 قرص مخدر، مبلغ مالي 140 جنيها، وعدد 2 هاتف محمول. وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهاتفان المحمولان لتسهيل الاتصال بعملائهما. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.



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