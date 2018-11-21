مصر | القبض على عاطلين بتهمة سرقة المساكن بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطلين بتهمة سرقة المساكن بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس أثناء مرورها بشارع أحمد عرابي ـ دائرة القسم من ضبط المدعو عرفة ممدوح إبراهيم علي سن 18 عاطل ومقيم شارع أحمد مصطفي ـ مؤسسة الزكاة دائرة القسم وبحوزته شاشة عرض مجهولة المصدر. وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من داخل مسكن المدعو عبد الله عبد الرحمن مصطفي سن 70 بالمعاش ومقيم مساكن عين شمس ب2م2ـ دائرة القسم بأسلوب " كسر الباب " والمحرر بشأنها المحضر رقم 23315 لسنة 2018م جنح القسم بتاريخ 1112018م. وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين الحوادث المجهولة اعترف بارتكابه عدد 5 وقائع سرقات مساكن بذات الأسلوب علي النحو التالي: - سرقة شاشة عرض من داخل مسكن المدعو أحمد أبو العلا عثمان محمد سن 31 موظف ومقيم مساكن عين شمس ب36م2 ـ دائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 21438 لسنة 2018م جنح القسم بتاريخ 7102018م. - سرقة شاشة عرض من داخل مسكن المدعو محمد عبد القادر محمد إبراهيم سن 46 سائق ومقيم مساكن عين شمس ب75م2ـ دائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 22238 لسنة 2018م جنح القسم بتاريخ 10102018م. - سرقة شاشة عرض من داخل مسكن المدعو ناصر جاد عبد الوارث علي سن 48 صاحب سوبر ماركت ومقيم مساكن عين شمس ب34م2ـ دائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 22262 لسنة 2018م جنح القسم بتاريخ 10102018م. - سرقة شاشة عرض من داخل مسكن المدعوة سماح نصر حسين عبد النبي سن 35 ربة منزل ومقيمة مساكن عين شمس ب12م6 ـ دائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 23308 لسنة 2018م جنح القسم بتاريخ 25102018م. - سرقة شاشة عرض من داخل مسكن المدعو عادل علي عبد العال علي سن 56 عامل ومقيم مساكن عين شمس ب82م2ـ دائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 23325 لسنة 2018م جنح القسم بتاريخ 4112018م. وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدي عميله " سيء النية " المدعو مصطفى كامل محمود حسين سن 27 عامل بمحل أدوات كهربائية ومقيم شارع أحمد مصطفي ـ مؤسسة الزكاة ـ دائرة القسم. وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة وبالعرض على النيابة العامة قررت استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.



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