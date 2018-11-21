شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تبدأ إجراءات تصدير 4100 «كلب وقطة» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة عن موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن تصدير 4100 كلب وقطة إلى عدد من دول العالم، ويجري حاليا إصدار الشهادات الصحية للشحنة المتنوعة من القطط والكلاب تمهيدًا لبدء إجراءات التصدير إلى الخارج، وفقًا للمعايير الدولية المرعية بهذا الخصوص.

وقالت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الشحنة تشمل 2400 قطة و1700 كلب من سلالات متنوعة، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الاشتراطات الدولية المعنية بتصدير الكلاب والقطط إلى الخارج، والتأكد من إجراءات التحصين ضد الأمراض المشتركة وخاصة مرض السعار.

وأضافت المصادر أنه لا توجد أي موانع قانونية أو دولية تحظر تصدير الكلاب والقطط إلى الخارج، وأنه بموجب الاتفافيات الدولية لا يوجد بند يمنع من التصدير، كما أنه لا توجد موانع شرعية من التصدير صادرة عن إدارة الفتوى بالأزهر الشريف.