شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن كتلتين من تماثيل «رمسيس الثاني» بمعبد «رع» في المطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة لجامعة عين شمس والعاملة بعرب الحصن بالمطرية، برئاسة الدكتور ممدوح الدماطي، في الكشف عن كتلتين من الحجر الجيري بالجانب الشمالي من تماثيل رمسيس الثاني بمعبد «رع» بمنطقة عرب الحصن بالمطرية.

وأوضح «الدماطي»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الكتلتين اللتين عثرت البعثة عليهما نُقشت عليهما نصوص تخص مهندس أعمال الملك رمسيس الثاني الذي يدعى أمنمئنت، أحد أشهر المعماريين في عصر رمسيس الثاني وأبوالمهندس باكنخنسو الذي أشرف على بناء معبد الأقصر.

وأشار إلى أن النصوص توضح أن المهندس أمنمئنت هو المشرف على إقامة قصر احتفالات ومقصورة رمسيس الثاني التي كشفت عنها البعثة هذا الموسم، كما تذكر النصوص ألقاب واسم المهندس، ومنها المشرف على أعمال كل آثار الملك رمسيس الثاني، وقائد الشرطة في الجنوب.

وأضاف وزير الآثار السابق أن «المهندس أمنمئنت هو الذي أشرف على إقامة الجانب الشمالي من تماثيل رمسيس الثاني الذي عثر فيه على الكتلتين الحجريتين، كما تم الكشف أيضًا عن سور من الحجر الجيري يتوسطه مدخل وتليه أرضية من الطوب اللبن».

وأكد «الدماطي» أن «هذا الجدار كان يفصل بين رواقين كبيرين خلف التماثيل، وإن كانت لم تتضح معالمهما المعمارية بشكل جيد، إلا أن ما تم الكشف عنه حتى الآن قد أماط اللثام عن جزء مهم من تاريخ معبد رع بالمطرية، وستستكمل البعثة أعمالها في الموسم المقبل في شهري مارس وإبريل 2019 في نفس الموقع لكشف عمارة الموقع التي أشرف عليها المهندس أمنمئنت».