شكرا لقرائتكم خبر عن في اجتماع مجلس الوزراء.. «مدبولي» يستعرض نتائج لقائه برئيسي وزراء الجزائر وإثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الخدمية والتنموية.

وفى مستهل الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة لعموم المصريين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وكذا الأمتين الاسلامية والعربية، مشيداً بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الاحتفال بهذه المناسبة الغراء، وما لاقته هذه الكلمة من صدى كبير على جميع الأصعدة.

كما هنأ رئيس الوزراء وزيرة البيئة على نجاح المؤتمر العالمى للتنوع البيولوجى، الذي يقام حالياً في مدينة شرم الشيخ، موجهاً الشكر لكافة الجهات التي ساهمت في تنظيم هذا المؤتمر المهم، مشيداً بالتنظيم الجيد للمؤتمر الذي يحضره آلاف من المشاركين من العديد من الدول على مستوى العالم، وأكد رئيس الوزراء على أن مدينة شرم الشيخ أصبحت مقصداً عالمياً للمؤتمرات الإقليمية والدولية، بجانب ما تتميز به من مقومات سياحية وترفيهية.

واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع نتائج زيارته لإثيوبيا مؤخراً، ومشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي عقد في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، يومي 17 و18 نوفمبر الجارى.

وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى ما تم عقده من لقاءات مع كل من رئيسى وزراء إثيوبيا، والجزائر، موضحاً أن لقاءه برئيس وزراء الجزائر تطرق إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على دعم الجزائر الشقيقة الكامل لمصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، هذا فضلاً عن أهمية العمل على دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، وخاصة الاقتصادية منها وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتوافرة في كلا البلدين، إلى جانب العمل على سرعة الاعداد لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، لاسيما أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر قد وصل إلى 3.6 مليار دولار، وكذا تطلع عدد من المستثمرين المصريين والجزائريين لإنشاء شركات استثمارية مشتركة، وهو ما سيكون له من أثر إيجابى على السوقين المصرية والجزائرية، فضلاً عن إعراب الجانب الجزائرى عن مشاركة وفد كبير في فعاليات مؤتمر الاستثمار في أفريقيا، والذى سوف تستضيفه مدينة شرم الشيخ في ديسمبر المقبل.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن لقاءه برئيس وزراء إثيوبيا تطرق إلى سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والوصول بها إلى مستوى الشراكة المتكاملة في كافة المجالات، وكذا العمل على تحقيق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين المصرى والاثيوبى، والحفاظ على مصالحهما المائية، إلى جانب العمل على إتاحة الخبرات المصرية للإسهام في الخطط الإثيوبية في مجالات تخطيط وإنشاء المدن، وتطوير الطرق وغيرها، وكذا العمل على تفعيل الصندوق الاستثماري الثلاثي المشترك، والترتيب لعقد اجتماع قريباً في القاهرة، لمحافظي البنك المركزي في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، تنفيذاً لمخرجات الاجتماع التساعي الأخير.