شكرا لقرائتكم خبر عن «عباس» يفتتح قسم تجنيد وتعبئة المنوفية بمبنى مديرية الأمن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أركان حرب سعيد عباس، محافظ المنوفية، واللواء أشرف عطية عبدالباري، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، الأربعاء، قسم التجنيد وتعبئة المنوفية (التابع لمنطقة تجنيد وتعبئة طنطا) بمبنى مدير الأمن، بحضور اللواء سمير أبوزامل، مدير أمن المنوفية، والعميد وفيق محمد، مدير منطقة تجنيد وتعبئة طنطا.

وقام محافظ المنوفية ومدير إدارة التجنيد والتعبئة ومدير أمن المنوفية بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لقسم التجنيد والتعبئة ثم قام الحضور بتفقد الأقسام المختلفة والاستماع إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها قسم التجنيد للأفراد.

فيما أكد مدير قسم تجنيد وتعبئة المنوفية أن المكتب سيقدم كافة الخدمات التجنيدية من تعبئة واستخراج الشهادات وتصاريح السفر للأفراد الخاضعين لسن التجنيد تسهيلا على المواطنين.

افتتاح قسم تجنيد وتعبئة المنوفية بمبني مديرية الأمن

افتتاح قسم تجنيد وتعبئة المنوفية بمبني مديرية الأمن

افتتاح قسم تجنيد وتعبئة المنوفية بمبني مديرية الأمن

افتتاح قسم تجنيد وتعبئة المنوفية بمبني مديرية الأمن

افتتاح قسم تجنيد وتعبئة المنوفية بمبني مديرية الأمن

افتتاح قسم تجنيد وتعبئة المنوفية بمبني مديرية الأمن

افتتاح قسم تجنيد وتعبئة المنوفية بمبني مديرية الأمن