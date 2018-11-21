شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أشرف عبدالباسط رئيسًا لجامعة المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار رئيس الجمهورية، بتعيين الدكتور أشرف محمد عبدالباسط، رئيسا لجامعة المنصورة. وأشادت الأوساط العلمية بجامعة المنصورة بالقرار، مؤكدة أن الدكتور أشرف عبدالباسط قامة علمية ووجهة مشرفة للجامعة. ووجه الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة السابق، التهنئة للدكتور أشرف عبدالباسط، عقب صدور القرار بتوليه رئاسة لجامعة المنصورة. وقال «القناوي»، في بيان نشره على صفحته الرسمية: «أتوجه بخالص التهنئة للأخ والزميل الدكتور أشرف عبدالباسط، لصدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتوليه منصب رئاسة جامعة المنصورة، كما أتوجه بكل التحية والتقدير لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على ما قدموه من دعم وجهود مخلصة وعمل من أجل الارتقاء بالجامعة في جميع المحافل خلال فترة رئاستي للجامعة، متمنيا التوفيق والسداد للإدارة الجديدة من أجل رفعة الجامعة والوطن الحبيب».

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