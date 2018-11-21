شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع سفير كازاخستان بالقاهرة تكثيف التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عز الدين أبوستيت، وزيـر الزراعة واستصلاح الأراضي، «أرمان إيساجالييف»، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، لبحث سبل تكثيف التعاون الزراعي بين البلدين.

وقدم السفير الكازاخي لوزير الزراعة دعوة من مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في دورتها الثانية والمقرر عقدها بالعاصمة الكازاخية «أستانا»، مقر المنظمة، وذلك خلال النصف الثاني من ديسمبر المقبل.

ومن جهته، أكد وزير الزراعة قوة العلاقات التي تجمع البلدين، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة حريصة على زيادة فرص التعاون المشترك في المجال الزراعي بما يحقق مصالح الجانبين.

ورحب «أبوستيت» بالدعوة والمشاركة في فعاليات المؤتمر من أجل تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها المنظمة، مؤكداً استعداد وزارة الزراعة المصرية لتقديم كل العون من أجل إنجاح هدف ودور المنظمة في الوقوف إلى جانب الدول التي تعاني نقصاً في مواردها الغذائية.

ومن جهته، أكد السفير الكازاخي أن الغرض من إنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تقديم العون الغذائي للدول التي تعاني نقصاً بمواردها الغذائية، وذلك بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، حيث وقعت 32 دولة إسلامية على ميثاق المنظمة، من بينها مصر، وذلك أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة كازاخستان، لافتاً إلى أنه تم اختيار كازاخستان مقراً للمنظمة، نظراً لما تتمتع به من موارد غذائية كثيرة، خاصة من محاصيل الحبوب كالقمح، وكذا لامتلاكها مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة في أغلبها مع قلة عدد السكان لديها، حيث يتوافر فائض كبير من المواد الغذائية القابلة للتصدير.