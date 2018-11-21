شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوستيت» يصدر حركة تغييرات جديدة بمديريات «الزراعة» في 4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حركة تغييرات وتنقلات جديدة شملت مديري مديريات الزراعة في 4 محافظات هي الدقهلية، البحر الأحمر، كفر الشيخ ودمياط.

وقرر وزير الزراعة إنهاء تكليف المهندس ماهر عبدالقادر جاد سويلم من العمل مديراً لمديرية الزراعة بمحافظة دمياط وعودته إلى جهة عمله الأصلية مديراً لمديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر.

وتضمن القرار الذي حمل رقم 1625 لسنة 2018، في مادته الثانية تكليف المهندس سميح عبدالسميع إبراهيم على إخصائي أول إدارة الأراضي والمياه والبيئة بمديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، للقيام بأعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة دمياط.

وأصدر «أبوستيت» القرار الوزاري رقم 1626 لسنة 2018 بتكليف المهندس فوزي المرسى إسماعيل الحضري، مدير مديرية الزراعة بمحافظة دمياط والمنتدب للعمل مديراً لمديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، للقيام بأعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية وذلك لحين شغلها طبقاً لأحكام القانون.

وقرر وزير الزراعة تكليف المهندس محمد السيد محمد عبدالله المكلف بالعمل مديراً لمديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، للعمل مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ اعتباراً من 23/11/2018، وذلك لحين شغلها طبقاً لأحكام القانون، وذلك وفقاً للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1627 لسنة 2018.