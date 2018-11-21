شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر بمسجد الشرطة مساء السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع ظهر اليوم، جنازة اللواء محمد عبد الفتاح عمر مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، وعضو مجلس الشعب الأسبق، وتتلقى الأسرة العزاء بقاعة السلام الكبرى بدار مناسبات الشرطة بالدراسة، عقب صلاة المغرب السبت المقبل.

جديد بالذكر أن اللواء الراحل عمل مديرا لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية 1986، ثم مديرًا لأمن الغربية 1992، وبعداً مدير أمن القليوبية 1994، ومدير للتخطيط والبحوث بوزارة الداخلية 1995، مدير أمن الوادى الجديد 1995، ومدير عام لشرطة الكهرباء والطاقة 1996، ثم مساعدًا لوزير الداخلية.

وعقب بلوغه سن التقاعد تم انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة نقادة 2005 – 2010، وعضوًا بمجلس الشعب عن دائرة نقادة 2010- 2011.